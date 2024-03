Camogli – Beppe Grillo “ci riprova” e torna in scena con uno spettacolo che sarà anche una prova generale del rientro nel mondo dello Spettacolo dopo la parentesi della discesa in politica. Non a caso il titolo sarà “Io sono un altro”.

Camogli ospiterà la prima – e per ora unica – data ligure del nuovissimo e atteso spettacolo sul palcoscenico del Teatro Sociale.

La data è quella del 26 maggio per Camogli ma il tour prenderà avvio il 6 aprile dal Teatro Comunale di Lacedonia, ad Avellino per poi proseguire per altre dieci tappe a Cagliari, Sassari, Milano e Roma nel mese di aprile e Brescia, Bologna, Torino, Camogli e Fiesole a maggio.

Il fondatore del Movimento 5 Stelle ha trascorso un lungo periodo di silenzio, sia politico che professionale e se la carriera politica sembra ormai solo un ricordo, quella di comico è ferma da un anno, forse anche a causa di una delicata vicenda legale che vede coinvolto il figlio Ciro.

Grandissima la curiosità del pubblico che, se pure sembra aver perso l’entusiasmo per la “creatura politica” di certo non abbandonerà il comico.

Per il momento non si conoscono particolari sullo spettacolo ma diversi riferimenti all’opera “Uno, Nessuno, Centomila” di Pirandello potrebbe rivelare qualcosa.

I biglietti dello spettacolo si acquistano alla Biglietteria del teatro Sociale di Camogli dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e un’ora prima degli spettacoli 0185-1770529 biglietteria@teatrosocialecamogli.it