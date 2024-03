Genova – L’ennesimo furto in un appartamento si è verificato nella giornata di ieri nel quartiere genovese di Marassi, per la precisione in via Moresco. Dopo l’orario di cena un uomo, rientrando a casa, avrebbe trovato la porta forzata e la sua abitazione a soqquadro.

Immediata la chiamata alle forze dell’ordine che, una volta giunte sul posto, hanno avviato le indagini per cercare di risalire all’identità dei malviventi.

E’ andata meglio ad un uomo che in piena notte è rientrato nel suo appartamento in corso Galliera. Una volta giunto davanti alla porta di casa, avrebbe visto quattro malviventi che stavano cercando di forzare la serratura. Le sue urla hanno messo in fuga i ladri.