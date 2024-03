Genova – Non inizia bene la giornata sull’autostrada A7 Genova Milano dove viene segnalata coda, tra Busalla e Genova Bolzaneto, a causa di un veicolo in fiamme.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, la polizia stradale e i mezzi di Autostrade per l’assistenza.

Al momento non si segnalano feriti ma i disagi sono forti.

Disagi anche per chi viaggia in direzione contraria, tra Bolzaneto e Busalla, per la presenza di fumo che crea problemi. Si raccomanda la massima prudenza alla guida.