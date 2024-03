Genova – La Protezione civile de Comune di Genova ha emesso un avviso per mareggiata intensa per domani, mercoledì 27 marzo, a causa della nuova perturbazione che interesserà la Liguria.

Scattano i consueti divieti e disposizioni previste nell’ordinanza n. 09/2017:

E’ dunque vietato sostare su litorale, strade costiere, moli, pontili

E’ vietata la balneazione e l’uso di imbarcazioni

E’ obbligatorio mettere in sicurezza ciò che può essere travolto/arrecare danno