Masone (Genova)- Ha visto del fumo che usciva dal rimorchio ed ha subito fermato il mezzo in una piazzola di sosta ed ha chiamato il numero di emergenza 112 chiedendo dei Vigili del Fuoco. Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, questa mattina, con l’autoarticolato che percorreva l’autostrada A26, in direzione Genova fra Ovada e Masone, e che ha iniziato ad emettere dei fumi dal rimorchio.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti sia da Ovada che da Multedo e giunti sul posto, hanno appurato che il fumo proveniva dal carico di scorie di fusione di alluminio. Queste, al contatto con la pioggia, hanno reagito incominciato ad emettere vapori di ammoniaca e sviluppare calore.

I Vigili del Fuoco hanno tenuto sotto controllo l’evolversi dello scenario mentre dalla sede centrale di Genova, accorreva il carro NBCR (nucleare, biologico, chimico, radiologico) con la strumentazione dedicata all’analisi chimica dell’aria. Valutato lo scenario, con la ditta proprietaria del materiale, si è optato per coprire con un telo il materiale. Non più a contatto con la pioggia la reazione si è lentamente arrestata. Controllato con la termocamera la temperatura del materiale, e confermato il ripristino della normalità, il camion ha potuto riprendere la strada.

(Foto dei Vigili del Fuoco)