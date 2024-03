Genova – Strada statale 45 bloccata da una frana, dalla scorsa notte, all’altezza del bivio per Viganego, nella zona della “Presa”.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i tecnici dell’Anas e per il momento il traffico è interrotto in direzione Bargagli e occorre passare da Davagna per raggiungere le località dell’entroterra genovese.