Genova – Proseguono i lavori per mettere in sicurezza la grande frana che si è abbattuta sulla strada statale 45 in località La Presa interrompendo la circolazione per Bargagli e l’entroterra genovese

Diverse ruspe ed escavatrici “ragno” stanno rimuovendo l’enorme quantità di detriti, fango e roccia che incombe sulla strada che porta ai paesi di Viganego, Cisiano e Terrusso con circa 400 persone che restano isolate da giorni.

Le case possono essere raggiunte solo attraverso una mulattiera in pessime condizioni di agibilità e che puà essere percorsa solo a piedi.