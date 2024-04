Frana di Bargagli, Giampedrone (Regione): obiettivo aprire entro sabato

Genova – Corsa contro il tempo, con uomini e mezzi al lavoro, per riaprire entro sabato la statale 45 per Bargagli e la strada per Viganego, Cisiano e Terrusso almeno a senso unico alternato.

Ruspe, operai e tecnici al lavoro per riaprire prima possibile la statale 45 colpita dalla grande frana scivolata sulle due strade e che costringe ad una lunga deviazione per Bargagli e tiene isolate tre frazioni e circa 400 residenti.

“I lavori e le operazioni di disgaggio – spiega l’assessore alla Protezione Civile della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone – sulla frana che ha provocato la chiusura della Statale 45 a Bargagli, e che ha invaso anche la sovrastante strada comunale, vanno avanti senza sosta, come sono andati avanti in questi giorni nonostante le piogge: l’obiettivo è riaprire la circolazione di entrambe le strade, a senso unico alternato, entro sabato, in modo da interrompere l’isolamento dei circa 400 abitanti delle frazioni interessate. Da domani mattina inizierà la stesura delle reti a monte e di un vallo a protezione della statale, poi da domenica si comincerà a ragionare sulla messa in sicurezza del fronte, in attesa dei quali la strada resterà a senso unico alternato”.

La Protezione civile resta in campo per garantire gli interventi di emergenza.