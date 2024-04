Genova, altro furto su un’auto posteggiata a Dinegro: turista derubato

Genova – Un cittadino tedesco arrivato nel capoluogo per trascorrere le vacanze di Pasqua ha ricevuto una sorpresa sgradita nel pomeriggio di ieri.

Intorno alle 19, infatti, avrebbe scoperto come l’auto che aveva lasciato posteggiata in piazza Dinegro fosse stata svaligiata da alcuni malviventi. I ladri hanno rotto uno dei finestrini della vettura, per poi portarsi via la valigia dell’uomo e anche alcuni contanti, per un valore totale di circa 400 euro.

Immediata la chiamata alle forze dell’ordine che, una volta giunte sul posto, hanno avviato le indagini per scoprire quanto accaduto. Nelle prossime ore potranno essere visionate alcune immagini delle telecamere di videosorveglianza. Non è la prima volta negli ultimi mesi che si verificano dei furti alle auto parcheggiate nella zona di Dinegro.