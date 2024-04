Genova, pedone investito in pieno centro: intervento dell’ambulanza

Genova – Ancora un pedone investito mentre stava attraversando sulle strisce pedonali, l’ennesimo delle ultime settimane lungo le vie del capoluogo della nostra regione.

Questa mattina l’incidente è accaduto in via X Dicembre, all’incrocio con via XX Settembre, in pieno centro a Genova.

Secondo quanto inizialmente ricostruito, un pedone sarebbe stato investito da un mezzo, rimanendo ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale, un’ambulanza e un’automedica. La persona rimaste ferita sarebbe stata sottoposta alle cure dei sanitari del 118.