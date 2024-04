Savignone (Genova) – Una donna di cinquant’anni è stata fermata dai carabinieri per aver investito un pedone e per non essersi fermata a prestare soccorso.

E’ quanto accaduto nella mattinata di martedì a Savignone. Fortunatamente la donna investita non ha riportato ferite gravi e per lei non si è nemmeno reso necessario il trasporto all’ospedale, ma sono state sufficienti le cure sul posto dei sanitari del 118.

La 50enne al volante non ha prestato soccorso e ha provato a fuggire, prima di esser fermata poco dopo da alcuni carabinieri. A seguito di alcuni controllo, è emerso come avesse un tasso alcolemico di ben quattro volte superiore a quanto consentito per legge. Per lei è scattata la denuncia.