Genova – E’ entrato in un circolo ricreativo di via Gobetti, ad Albaro e minacciando il gestore lo ha convinto a consegnare 250 euro che poi si è subito giocato al Bingo, perdendo tutto.

E’ durata poco la bravata di un 27enne rintracciato ed arrestato dalla polizia dopo che la sua vittima ha presentato denuncia.

Gli agenti sono arrivati nel circolo ricreativo e hanno visionato le telecamere di sorveglianza scoprendo elementi utili a risalire alla sua identità.

Poco dopo gli agenti lo hanno trovato in una sala Bingo ancora intento a giocare gli ultimi soldi estorti con le minacce e lo hanno arrestato.

Secondo la prima ricostruzione il giovane era arrivato al circolo di via Gobetti con un complice che è rimasto fuori forse a fare il palo o forse ignaro di quanto stava avvenendo. Dopo aver fermato il gestore del circolo di via Gobetti il giovane ha cercato di colpirlo con un pugno per poi minacciare anche i dipendenti informandoli che l’amico che lo attendeva fuori dal locale li avrebbe uccisi tutti a coltellate se lo avessero contrastato. Il titolare ha consegnato 250 euro in contanti e a quel punto il giovane si è allontanato facendo perdere le sue tracce.

Poche ore più tardi era già in cella in attesa di processo.