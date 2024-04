Genova – Ancora indagini in via Travi, nel quartiere di Sestri Ponente per la maxi rissa avvenuta nel primo pomeriggio. Due diversi gruppi che si affrontano per strada, senza esclusione di colpi, e la gente che fugge terrorizzata chiamando le forze dell’ordine. E’ quanto andato in scena oggi con più persone che si picchiavano per strada.

In breve sono arrivate una decina di volanti della polizia e tra i contendenti è scattata la fuga precipitosa, disperdendosi tra le vie e viuzze del quartiere.

Gli agenti sono riusciti a fermare i più malridotti, due uomini che presentavano evidenti segni della contesa a calci e pugni.

I due sono stati trasferiti in Questura e forse chiariranno le motivazioni della maxi rissa.

L’episodio ha suscitato forti proteste e polemiche sui social dove sono molte le proteste per l’impennata di epidodi di violenza e le persone che si lamentano dicendo che Sestri è peggiorata moltissimo negli ultimi anni.

Nessuno, però, sembra informato su quanto avvenuto e soprattutto sulle motivazioni che hanno indetto ragazzi e uomini ad affrontarsi in modo tanto violento.

(Foto da Facebook)