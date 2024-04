Bargagli (Genova) – Dopo la riapertura della statale 45 che collega Genova all’entroterra, questo pomeriggio dovrebbe riaprire anche la strada comunale per Viganego, Cisiano e Terrusso, isolate da giorni per la maxi frana causa dal maltempo.

Come per la statale 45, riaperta a senso unico alternato, non si parla di riapertura totale ma di “finestre” durante il giorno, in orari stabiliti per la necessità della presenza di personale addetto a regolare i passaggi e a sorvegliare la tenuta dei materiali e delle strutture approntate il più velocemente possibile dai tecnici della Protezione Civile regionale e comunale.

Sia la strada statale 45 che quella comunale necessitano di altri e ben più importanti lavori e si teme che il maltempo possa allungare i tempi.