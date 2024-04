Genova – Automobilisti Trasportatori già in coda sulle autostrade liguri.

Coda viene segnalata sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Genova Aeroporto e l’allacciamento con la A7 Genova Milano e con l’uscita del casello di Genova Ovest in direzione levante.

Coda anche sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce, in direzione nord tra Masone e Ovada a causa dei tanti cantieri presenti ormai da anni sul tratto autostradale.