Genova – Restano gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni del giovane precipitato dal tetto di un magazzino a Bolzaneto, domenica scorsa, mentre provava una moto.

Il ragazzo, 25 anni, ha riportato diversi traumi e fratture ma pur restando ricoverato in rianimazione non sarebbe in pericolo di morte.

Intanto proseguono le indagini della polizia locale intervenuta per i rilievi dell’incidente e per ricostruire l’esatta dinamica.

Sembra che il giovane stesse provando una moto e che sia finito contro il muretto che delimita il tetto del magazzino, su cui si trova un grosso spazio adibito a parcheggio e che sia stato sbalzato dalla sella cadendo di sotto.

Un volo di oltre una decina di metri per finire prima sul tetto di un camion posteggiato e poi a terra.