Genova – Prime precipitazioni nel ponente genovese ed ormai puntuale come un orologio svizzero chiusa via Pacoret de Saint Bon, a Multedo per l’ennesimo allagamento.

A darne notizia il sistema di messaggistica di emergenza della polizia locale e del Comune di Genova che, ancora una volta ha informato automobilisti e motociclisti della chiusura al traffico del sottopasso ferroviario di via Pacoret per l’ennesimo allagamento.