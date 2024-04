Ospedaletti (Imperia) – Sono gravi, all’ospedale Gaslini di Genova, le condizioni della bambina di appena 7 mesi che si è ustionata in circostanze ancora da chiarire nella sua abitazione di Ospedaletti, nell’imperiese.

A dare l’allarme i genitori disperati che hanno chiamato il 118 facendo scattare la macchina dei soccorsi.

L’ambulanza ha raggiunto l’abitazione e la piccola è stata stabilizzata e trasferita con la massima urgenza all’ospedale di imperia dove i medici hanno deciso l’immediato trasferimento all’ospedale genovese specializzato nelle cure dei bambini.

La piccola è stata quindi portata a Genova e ricoverata in codice rosso.

Da una prima ricostruzione sembra che la piccola si sia versata addosso dell’acqua bollente da un pentolino o da una tazza di tisana.

Le sue condizioni sono molto gravi a causa di diverse ustioni ma non sarebbe in pericolo di morte.