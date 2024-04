Genova – Uno spettacolo benefico, in ricordo di Sara Scanu, al Politeama Genovese, per raccogliere fondi per aiutare i bambini con problemi sanitari in Kenya.

Lunedì 15 aprile, alle ore 21, allievi e maestri del Centro di Formazione Artistica di Luca Bizzarri, insieme ad Enzo Paci, gli Zena Swingers, le note irriverenti dei Buio Pesto, il ritmo degli Offbeat, danzatori di tip tap di Officina dell’Arte, la danza acrobatica di Chiara Puppo della scuola Kataklò di Milano e ancora Andrea Maddalone e Claudia Sanguineti, i NURbeat, Sabrina Napoleone e Alice Nappi saliranno sul palcoscenico del Politeama Genovese per una serata di spettacolo e comicità, per raccogliere fondi a favore di G.O.A. Onlus, Genova Ortopedia per l’Africa, associazione di volontariato che dal 1982 si occupa di chirurgia ortopedica pediatrica in Kenya.

Il Centro di Formazione Artistica di Luca Bizzarri, insieme all’associazione culturale Tecniche di Scena, promuove la terza edizione di “Insieme per Sara”, serata di beneficenza per ricordare Sara Canu, un’allieva speciale, che è mancata prematuramente all’età di 16 anni, in occasione dell’anniversario della scomparsa.

“Insieme per Sara” è una serata di musica, danza, canto e comicità.

I biglietti sono acquistabili presso il CFA in Salita Pallavicini 4 (tra via XXV Aprile e Via Luccoli) dal lunedì al venerdì dalle 14-20 e il sabato dalle 10 alle 16.

E’ possibile pagare in contanti oppure con carta/bancomat. E’ anche possibile effettuare il

pagamento tramite bonifico intestato a “Tecniche di Scena” IBAN:

IT17L0306909606100000177852 Banca Intesa San Paolo. In quel caso è necessario specificare nella causale i nominativi dei partecipanti e un numero di cellulare di riferimento. I biglietti pagati con bonifico possono essere ritirati la sera stessa dello spettacolo presso la biglietteria del Politeama Genovese.

È possibile acquistare i biglietti anche in teatro la sera stessa dello spettacolo a

partire dalle ore 20.

L’acquisto del biglietto è a offerta libera, a partire da 20 euro per adulti, 5 euro per i

bambini dai 6 ai 12 anni (gratuito per i bambini da zero a 5 anni).