Cina – L’atleta genovese Camilla Moroni conquista la medaglia d’argento in coppa del mondo di arrampicata sportiva.

Testimonial di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, Camilla Moroni, dopo aver vinto il quarto titolo consecutivo (quinto in totale) di Campionessa Italiana della specialità Boulder a Roma, ha conquistato meritatamente una fantastica medaglia d’argento in Coppa del Mondo Boulder in Cina.