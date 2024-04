Genova – Allagamenti, nella notte, a causa del maltempo. Dopo via Pacoret de Saint Bon a Multedo, riaperta solo questa mattina, allagati anche via Pisoni e piazza Pallavicini a Rivarolo.

Il vento forte ha invece causato diversi danni facendo cadere alberi e rami soprattutto nella zona del ponente genovese.

In via San Benedetto di Cesino, in Valpolcevera i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per rimuovere diversi rami spezzati caduti sulla strada.