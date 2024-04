Genova – Si va a passo d’uomo anche questa sera, sull’autostrada A7 Genova – Milano, tra il casello di Bolzaneto e l’allacciamento con la A10 Genova – Ventimiglia e la A12 Genova Livorno, in direzione Genova, a causa di un cantiere presente in zona ormai da più di un mese, con conseguente restringimento di carreggiata ma anche per un camion in avaria, fermo in area di sosta di emergenza in attesa di soccorsi.

Pesanti i disagi per gli automobilisti e trasportatori che tornano a chiedere che i tratti di autostrada interessati da cantieri, ormai da anni, vengano resi gratuiti per tutta la durata dei lavori invece di dover attivare farraginose e complesse procedure per ottenere magri rimborsi rispetto all’enormità dei disagi subiti.