Genova – La prima classe della scuola primaria San Paolo si farà e la scuola può tirare un sospiro di sollievo. Il tam tam tra le famiglie della zona di via Cabrini, nel quartiere di Castelletto ha funzionato e il numero di bambini necessario ad attivare una nuova prima classe è stato raggiunto.

Con l’appoggio del Municipio guidato da Andrea Carratù e di alcuni consiglieri che si sono attivati in prima persona, il numero minimo di studenti è stato raggiunto e per la scuola San Paolo è arrivato il tanto atteso responso: un nuovo ciclo (dalla prima alla quinta classe) è garantito e, salvo sorprese, non dovrebbe essere in forse la sopravvivenza dell’istituto.