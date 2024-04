Rapallo (Genova) – Due giovani di 22 e 26 anni sono stati arrestati dai carabinieri per aver aggredito e truffato un pensionato di 84 anni.

I fatti si sono verificati a Rapallo. Uno dei due giovani avrebbe telefonato all’anziano e, raccontandogli che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente che aveva causato dei feriti, gli avrebbe chiesto dei soldi per poter pagare l’avvocato. A quel punto il complice, nelle vesti del finto avvocato, si sarebbe presentato a casa dell’84enne per farsi consegnare circa 4000 euro in contanti.

Dopo una resistenza da parte del pensionato, lo avrebbe colpito con un calcio e si sarebbe dato alla fuga. Lui e il complice sono stati rintracciati dai carabinieri poco distante dalla casa dell’anziano e sono così stati arrestati.