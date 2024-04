Genova – Automobilisti e trasportatori già in coda sull’autostrada A7 Genova Milano, all’allacciamento tra la A10 Genova Ventimiglia e all’allacciamento con la A12 Genova – Livorno, in direzione Milano per traffico intenso e per un veicolo fermo per una avaria.

Code anche tra Bolzaneto e Busalla per restringimento di carreggiata e tra Bolzaneto e Genova Ovest per cantiere in atto che causa un restringimento di carreggiata