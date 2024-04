Genova – Si trova ancora all’ospedale San Martino in codice rosso la donna di 60 anni che poco dopo le ore 19 di ieri è stata investita da una moto in via Pallavicini, nel quartiere di Pegli.

Le condizioni della donna sono apparse subito gravi. I sanitari del 118 giunti sul posto, dopo aver prestato le prime cure, l’hanno trasportata in codice rosso al pronto soccorso. L’altra persona coinvolta nell’incidente, alla guida del mezzo a due ruote, è stata trasportata all’Evangelico di Voltri in codice giallo, quello di media gravità.

La strada è rimasta temporaneamente chiusa per circa un’ora per permettere alla polizia locale di effettuare i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.