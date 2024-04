Ventimiglia (Imperia) Grave incidente nella notte in corso Francia, nella zona di Grimaldi Inferiore, dove un’auto si è schiantata contro un muro in circostanze ancora da chiarire.

L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte e a restare ferito in modo grave è stato un 62enne che è stato soccorso dal 118 dopo che i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia lo hanno estratto dalle lamiere dove era rimasto incastrato.

A rendere complesso l’intervento una grossa fuga di gas causata dall’impatto dell’auto con una tubazione della rete di distribuzione.

L’uomo, ferito gravemente è stato trasferito con l’elicottero Grifo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure

In corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che potrebbe essere stato causato da un malore.