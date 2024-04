Genova – Nuova passeggiata di una famigliola di cinghiali, ieri notte, per le strade del quartiere di San Fruttuoso, con una decina di esemplari, in gran parte cuccioli, impegnati a cercare cibo accanto ai cassonetti della spazzatura nella zona di piazza Solari e via G.B D’Albertis.

Mentre il Bisagno resta completamente spopolato, con la sparizione misteriosa di decine e decine di esemplari, in città il fenomeno della presenza degli ungulati è stabile ed anzi in aumento. Una “anomalia” tutta da spiegare visto che per chiarire la sparizione massiva ed improvvisa di decine e decine di esemplari nel greto del Bisagno è stata scomodata la Peste Suina Africana che effettivamente può causare lo sterminio degli animali nelle zona dove è presente – lasciando però carcasse che nel Bisagno sono state trovate solo in minimo numero – ma che sembra essere rimasta confinata solo nel greto del Bisagno.

La presenza dei cinghiali, ieri notte, non è stata segnalata dal consueto messaggio di allerta del Comune e alcuni cittadini l’hanno ripresa e pubblicata sui social.