Genova – E’ stato arrestato e condotto nel carcere di Marassi l’uomo di circa 60 anni che ieri sera, all’ora di cena, si è presentato alla porta dell’abitazione della ex moglie e dopo averla sfondata ha colpito ripetutamente la donna perché non voleva farlo entrare.

L’ennesimo episodio di violenza ai danni di una donna è avvenuto nel quartere di Staglieo dove la donna vive dopo la separazione dal marito proprio per volenze e soprusi.

L’uomo, intorno alle 19,30 si è presentato alla porta chiedendo di entrare e quando la donna gli ha chiesto di andarsene è andato su tutte le furie e ha prima sfondato la porta a calci e poi ha aggredito la donna colpendola con uno schiaffo al volto.

Fortunatamente i vicini di casa hanno sentito le urla e i rumori ed hanno immediatamente chiamato il numero di emergenza 112 chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

La volante della polizia si è precipitata sul posto el’uomo è stato immobilizzato ed arrestato per la violenza e per essersi nuovamente avvicinato all’abitazione della donna nonostante i divieti.

Gli agenti lo hanno fermato mentre si allontanava e lo hanno arrestato. Ora per lui è scattata la custodia in carcere in attesa di processo.