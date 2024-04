Il campo di altra pressione presente sul Mediterraneo e sull’Italia protegge la Liguria dall’arrivo di perturbazioni e garantisce per i prossimi giorni bel tempo e temperature di molto superiori ai valori normali in Liguria.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 13 Aprile 2024

Condizioni di cielo soleggiato e stabile su tutta la regione a parte lievi velature.

Venti deboli o moderati da nord al mattino, brezze dominanti sotto costa nel pomeriggio.

Mare calmo o quasi calmo.

Temperature in ulteriore aumento le minime con valori anche oltre i 20° lungo la costa (notte tropicale). Massime in aumento nelle aree interne, in calo lungo le coste a parte le aree dove resisterà la compressione (ad esempio costa Savonese).

Sulla costa temperature minime +14/+20°C – Max: +20/+26°C

Nell’interno temperature minime tra +9/+14°C – Max: +23/+28°C