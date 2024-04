Genova – Si chiama “Mosca Olearia, strategie di difesa e prodotti ammessi in olivicoltura biologica e integrata” il webinar in calendario per martedì 16 aprile alle ore 16.15 a cui parteciperà il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana. L’evento si propone di illustrare i modelli e le pratiche per la difesa dalla mosca olearia che sarà possibile attuare nella stagione in corso nell’ambito delle produzioni biologiche e integrate. Verranno trattate nel dettaglio da tecnici di settore le corrette modalità di impiego dei diversi prodotti fitosanitari ammessi.

“All’evento verrà presentata una relazione dalla Regione Liguria – spiega l’assessore Alessandro Piana – tramite il CAAR di Sarzana sulle azioni di monitoraggio dell’insetto su scala regionale, finalizzate a raccogliere dati sull’andamento delle infestazioni. Il materiale raccolto viene infatti periodicamente elaborato e impiegato nella redazione dei “Bollettini Olivo”, che riportano consigli di intervento per le diverse aree delle quattro province e costituiscono un importante strumento informativo per gli olivicoltori liguri”.

La mosca delle olive è considerata la principale avversità per l’olivicoltura italiana e del bacino del Mediterraneo, dove arreca danni di tipo quantitativo e qualitativo alle produzioni di olive da olio e da mensa. Nel periodo estivo la presenza dell’insetto può rapidamente aumentare, rendendo necessaria l’attuazione di puntuali strategie di difesa finalizzate a contrastarne la diffusione. I mezzi per contenere gli attacchi della mosca stanno diventando sempre più limitati per cui diventa estremamente importante impiegarli correttamente.

Il collegamento al webinar è libero e disponibile cliccando sul seguente link: https://regione-liguria-it.zoom.us/j/89122072021?pwd=eDZCVzVrSnJaVm5pZkZORklqS1REQT09