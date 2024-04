Il promontorio di alta pressione presente sul Mediterraneo continua a proteggere la Liguria dalle perturbazioni ed anche il fine settimana trascorrerà con tempo stabile e tendenzialmente soleggiato e caldo. Ma da lunedì il suo progressivo indebolimento favorirà un incremento della nuvolosità.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 14 Aprile 2024

Un’altra giornata di tempo sostanzialmente stabile con il transito di sottili velature in un contesto soleggiato, verso sera graduale formazione di nuvolosità marittima sul Savonese.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali, locali rinforzi sui versanti padani.

Mare quasi calmo.

Temperature minime stazionarie od in lieve calo, massime in diminuzione.

sulla costa temperature minime tra +12/+18°C e massime tra +18/+23°C

Nell’interno temperature minime tra +4/+15°C e massime tra +20/+26°C