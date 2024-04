Genova – Un presidio di protesta, davanti a Palazzo Tursi, sede del Comune, per chiedere più rispetto per le esigenze del personale e delle nome contrattuali. La protesta si terrà oggi, lunedì 15 aprile, a partire dalle ore 14,30 con la mobilitazione del personale dei servizi educativi zero sei del Comune di Genova.

La difficile situazione in cui vivono quotidianamente educatori e insegnanti dei servizi comunali dedicati ai bimbi della fascia di età da zero a sei anni sono al centro della protesta che ha obiettivi precisi: la proroga di tutte le graduatorie per insegnanti della scuola dell’infanzia e delle educatrici ed educatori degli asili nido. Il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli di studio, un sistema di sostituzioni rispettoso della dignità delle dipendenti dei servizi e del rispetto delle norme contrattuali.