Genova – L’infettivologo Matteo Bassetti critica duramente i politici italiani che “strizzano l’occhio ai no Vax per il caso della mrte del giovane calciatore Mattia Giani.

Il giovane calciatore, 26 anni, è deceduto dopo essere stato colpito da malore sul campo e l’episodio sta suscitando forte discussione, specie sui social.

Le solite teorie “complottiste” e senza alcun fondamento scientifico emergono tra i commenti dei soliti “no Vax” ma anche alcuni politici hanno espresso dubbi sulla morte improvvisa.

“Alcuni politici italiani senza alcuna competenza scientifica e -soprattutto senza conoscere i referti medici – sbotta Matteo Bassetti, infettivologo e direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino – si interessano al caso del giocatore della Roma #Ndicka per addurre i soliti sospetti sui vaccini. Gli ricordo che nel calcio italiano sono sempre successi eventi simili, da Manfredonia a Morosini per passare da Curi e Astori, solo per citarne alcuni. Non si rendono conto del male che stanno facendo ai vaccini e indirettamente ai cittadini che dovrebbero tutelare e rappresentare”.