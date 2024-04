Ancora coda e disagi per automobilisti e trasportatori in viaggio sulla rete autostradale attorno al capoluogo ligure.

Coda viene segnalata all’allacciamento tra A7 e A10 tra Bolzaneto e Genova Ovest in direzione mare, sempre sulla A7, in uscita al casello di Bolzaneto in direzione Milano.

Sempre sulla A7 coda tra Bolzaneto e Busalla, in direzione nord per lavori

Auto e Camion in coda anche sulla A10 Genova – Ventimiglia tra Albisola e Celle Ligure, in direzione Genova per lavori.

Sempre sulla A10 coda tra Genova Pra’ e allacciamento con la A7 in direzione Genova

Infine consueto incolonnamento sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce tra Masone e Ovada, in direzione nord per lavori in atto ormai da anni.