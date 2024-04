Vado Ligure (Savona) – E’ stato ricoverato in gravi condizioni al reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena l’operaio di 25 anni investito ieri da un’esplosione con fiammata avvenuta nell’area portuale di Vado Ligure dove vengono realizzati gli speciali cassoni in cemento armato per la nuova diga foranea di Genova.

Il giovane, 25 anni, stava effettuando una lavorazione quando è avvenuta una forte esplosione seguita da una fiammata che ha investito in pieno il ragazzo al lavoro.

Soccorso prima dai compagni di cantiere e poi dall’ambulanza del 118, l’operaio è stato stabilizzato e poi trasferito con la massima urgenza nel reparto del Villa Scassi specializzato nelle cure a persone con terribili ustioni.

Indagini in corso per accertare le cause dell’incidente e se siano stati rispettate tutte le misure di sicurezza nel cantiere.