La Spezia – E’ apparso molto nervoso agli agenti di polizia che lo hanno fermato per un controllo scoprendo che trasportava hashish.

Il personale della Squadra Volante impegnata in controlli nel quartiere Umbertino hanno denunciato un ragazzo di 26 anni per detenzione di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo è apparso subito molto nervoso alla vista delle divise e così gli agenti hanno deciso di sottoporlo ad un normale controllo durante il quale veniva notata anche la presenza di una busta contenente hashish nelle adiacenze del muro esterno di un palazzo.

Nelle tasche del giovane è stata trovata altra sostanza stupefacente e così è stato fermato e denunciato.