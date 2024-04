Camogli (Genova) – Ruspe al lavoro anche oggi, sulla spiaggia, per demolire i resti del ristorante distrutto dalla mareggiata. Ciò che resta della struttura verrà completamente demolito.

Negli ultimi mesi erano state molte le richieste di procedere con la massima urgenza perché il rudere non era certo un bello spettacolo per i turisti in visita nella bella cittadina del levante.

Il ristorante “Golfo Paradiso” era già stato distrutto da una mareggiata nel 1953 e poi ricostruito e rappresenta uno dei simboli storici della cittadina rivierasca