Prima le nuvole, poi i temporali e le grandinate. Brusco calo delle temperature, anche in Liguria dove solo pochi giorni fa c’era chi si crogiolava al sole in costume da bagno. Le correnti gelide provenienti dal nord Europa stanno attraversando il nord Italia portando addirittura la neve.

Imbiancate anche alcune vette liguri, a Santo Stefano d’Aveto la webcam del rifugio del prato della Cipolla mostra colori invernali e quella del Monte Antola addirittura un’imbiancata di queste ore.

Giovedì spiccata instabilità per l’ingresso di un nucleo freddo in quota con rovesci e temporali sparsi specie su Centro-Levante, venti forti settentrionali e temperature in calo su valori inferiori alle medie del periodo. Venerdì soleggiato, fine settimana variabile con prevalenza di schiarite soprattutto sabato. Possibile arrivo di una perturbazione più significativa a inizio settimana con piogge diffuse e temperature in deciso calo.

Queste le previsioni di Arpal per le prossime ore:

OGGI GIOVEDÌ 18 APRILE Instabilità in rapido aumento con rovesci e temporali sparsi, soprattutto su Centro-Levante, con precipitazioni di intensità al più moderata. E’ probabile che i fenomeni possano essere accompagnati da colpi di vento e grandine di piccole dimensioni, anche con accumuli al suolo. Dal pomeriggio rinforzo della ventilazione di tramontana con raffiche di burrasca fino a 60-70 km/h su AB, 50-60 km/h altrove con valori maggiori sui rilievi.

DOMANI VENERDÌ 19 APRILE Nella notte venti ancora forti dai quadranti settentrionali su tutte le zone in attenuazione in mattinata. Rotazione dai quadranti meridionali e nuovo rinforzo dal pomeriggio fino a 40-50 km/h.

DOPODOMANI SABATO 20 APRILE Dal pomeriggio nuovo rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali con valori fino a 50- 60 km/h, anche rafficati.

🌡Minima di oggi -1.8 gradi a Pratomollo, nel comune di Borzonasca; alle ore 10.10 la rete Omirl segnala, come valore più elevato fin qui registrato, 18.3 gradi a Levanto – San Gottardo.