Le correnti fredde provenienti da Nord portano instabilità sulla Liguri e, nel pomeriggio, precipitazioni a carattere di rovescio temporalesco, forti venti e possibilità di grandine.

Temperature in diminuzione su tutta la regione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 18 Aprile 2024

Al mattino cieli generalmente sereni o poco nuvolosi a Ponente, nuvolosi su Genovesato e Tigullio, mentre sarà possibile la formazione di temporali in mare davanti allo Spezzino, con interessamento marginale dell’estremo levante/alta Toscana.

Aumento dell’instabilità a partire dalle ore centrali, con sviluppo di fenomeni temporaleschi in particolare nell’interno di levante in discesa verso il versante marittimo, e tra Savonese ed Imperiese: non si escludono fenomeni grandigeni, seppur di ridotte dimensioni.

Neve a partire da 1200m sulle Alpi Liguri e sull’Appennino Centro-Orientale.

Miglioramento delle condizioni a partire dalla serata.

Venti al mattino tra moderati e tesi dai quadranti settentrionali; incremento dalle ore centrali con vento forte con raffiche fino a 70-80km/h da N-NE, sui crinali e agli sbocchi vallivi esposti del levante e del ponente.

Mare stirato sotto costa sul centro della regione, mosso a Ponente e Levante. Molto mosso al largo.

Temperature minime in generale stazionarie, massime in calo.

Sulla Costa temperature minime tra +9/+14°C – Max: +12/+15°C

Nell’interno temperature minime tra -1/+7°C – Max: +7/+14°C