Molini di Triora (Imperia) – Ancora ricerche per la donna di 90 anni scomparsa da casa ieri in frazione Agaggio e affetta da Alzheimer. Squadre dei vigili del fuoco, della protezione civile e di cittadini sta cercando da ieri la donna che sembra si sia allontanata da casa in stato confusionale.

Vengono perlustrate le strade e i sentieri e con la luce del giorno le ricerche verranno estese a luoghi meno accessibili dove la donna potrebbe essere caduta.