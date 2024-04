Imperia – Altro incidente lungo l’autostrada A10 Genova-Ventimiglia dopo quello che si è verificato nella notte tra i caselli di Genova Pegli e Genova Aeroporto.

Questa volta è accaduto tra Taggia e Imperia Ovest, in direzione levante. Secondo quanto ricostruito, un camioncino e una macchina si sarebbero scontrati in un restringimento di carreggiata. Ad avere la peggio il 36enne che viaggiava a bordo dell’auto, trasportato in codice giallo al pronto soccorso.

Pesantissime, invece, le ripercussioni sul traffico. Al momento, infatti, sono cinque i chilometri di code che si sono formati.