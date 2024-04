Genova – Fermato per strada dai carabinieri per un normale controllo è sembrato molto nervoso e così i militari hanno deciso una verifica più approfondita scoprendo che nascondeva della droga nelle tasche. Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri di Genova Bolzaneto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

La perquisizione domiciliare decisa dai carabinieri ha permesso di scoprire che il giovae nascondeva un etto di hashish e tutto il materiale per il confezionamento di dosi e denaro contante di cui non ha saputo dare spiegazione.