Genova – Sale a quattro il numero delle persone iscritte nel registro degli indagati per l’incendio divampato lo scorso 31 ottobre al Terminal Traghetti e che ha causato l’intossicazione di ben tre persone e la chiusura per lungo tempo del supermercato Coop e di diverse attività commerciali.

Il sostituto procuratore Giuseppe Longo che segue le indagini su quanto avvenuto ha indagato, misura automatica necessaria anche per una piena difesa e per poter nominare propri consulenti tecnici e legali ha iscritto due persone dello staff di Coop Liguria e due persone dello staff di Stazioni Marittime.

In entrambe i casi si tratterebbe di persone che avevano la responsabilità della sicurezza sui posti di lavoro e delle persone.

L’ipotesi di accusa – da confermare o meno nell’ambito di un eventuale processo è di incendio colposo e lesioni colpose aggravate.

Le perizie tecniche e la ricostruzione di quanto avvenuto è ancora in corso e quindi si tratta solo di provvedimenti di garanzia.