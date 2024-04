Genova – Ancora controlli straordinari del territorio da parte degli agenti di polizia della Questura genenovese nei quartieri di San Fruttuoso, Prè, Cornigliano, Sestri Ponente, Nervi, Foce-Sturla, Centro Storico e Riviera di Levante

In particolare nei giorni scorsi, sono stati predisposti nove servizi straordinari dedicati al monitoraggio del territorio, nelle delegazioni del centro storico cittadino, di San Fruttuoso, di Cornigliano, di Prè, di Sestri Ponente, di Nervi, di Foce Sturla e nel Tigullio a Rapallo. Ad operare gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Liguria affiancati dai colleghi dei Commissariato di P.S. Centro, San Fruttuoso, Sestri Ponente, Cornigliano, Prè, Foce Sturla, Nervi e Rapallo.

Lunedì i poliziotti hanno operato nei quartieri di San Fruttuoso e Sestri Ponente; in particolare gli uomini di via Marina di Robilant, duranti i controlli nelle vie principali, hanno identificato un 30enne con a carico un rintraccio emesso dal tribunale di Busto Arsizio. A Sestri Ponete gli agenti hanno setacciato, oltre al loro quartiere di competenza, anche quelli di Voltri, Prà e di Pegli dove, sul lungomare, hanno identificato un 20enne con a carico un Avviso Orale del Questore di Genova.

Nella giornata di martedì sono stati svolti due servizi straordinari, uno nel cuore dei vicoli genovesi ed uno a Cornigliano. In particolare, nel centro storico gli agenti del Commissariato Centro, hanno effettuato controlli mirati nelle vie San Bernardo, San Donato, di Mascherona, in stradone Sant’Agostino, in piazza Sarzano, in via Canneto il Lungo e Curto, in piazza Cavour, in via Turati con particolare attenzione alle intersezioni con le loro arterie. Nella delegazione di Cornigliano, sempre nella giornata di martedì, gli agenti hanno pattugliato tutte le vie principali del quartiere con particolare attenzione alla zona di Piazza Vittorio Veneto, via Fillack, di Rivarolo e del centro commerciale della Fiumara dove sono stati rinvenuti, nascosti in una fessura di un muretto, circa 11 gr di hashish ed un bilancino di precisione. Sono stati inoltre controllati, in collaborazione con l’ASL, due locali in via Fillak; nello specifico un ristorante/pizzeria è stato trovato in gravi condizioni di pulizia con presenza di rifiuti vari, scarsa manutenzione, e presenza di animali infestanti ed è scattata per il titolare la sospensione totale dell’attività. Nel secondo esercizio, un Centro Culturale, l’ASL ha avviato la contestazione amministrativa per la non conformità sotto il profilo sanitario e d’igiene dei cibi; inoltre gli agenti hanno identificato, come avventore del locale, un 44enne destinatario di una segnalazione dell’Interpol. Inoltre gli uomini del Commissariato Cornigliano hanno controllato due bar colpiti, nei giorni scorsi, da provvedimenti del Questore di sospensione dell’attività trovandoli entrambi con le saracinesche abbassate.

Mercoledì i controlli sono stati effettuati nella riviera di Levante dove gli agenti del Commissariato di Rapallo hanno pattugliato tutte le vie principali della città, compreso il lungomare dove si svolge il mercato settimanale ed i comuni limitrofi con particolare attenzione a quello di Santa Margherita, e Portofino.

Nella giornata di giovedì sono scesi in campo i poliziotti del Commissariato Prè e di Foce-Sturla. Nel cuore dei caruggi, a seguito di numerosi esposti, i poliziotti hanno pattugliato le vie più critiche con particolare attenzione nella zona tra il mercato di Piazza dello Statuto e via delle Fontane. In via dell’Amore, in vico Sant’Agostino ed in via Gramsci sono stati identificati ed allontanati alcuni cittadini molesti che bivaccavano disturbando i passanti. Nella delegazione di Foce-Sturla gli operatori, oltre ad aver pattugliato tutte le vie principali, hanno controllato tre esercizi commerciali; in uno di questi, un club privato, il titolare è stato sanzionato per aver somministrato bevande alcoliche a soggetti che non rivestono la qualità di soci.

Venerdì è stato effettuato il servizio straordinario nel quartiere di Nervi e, con l’arrivo del periodo di affollamento della riviera di Levante, nel Tigullio.

Gli uomini del Commissariato di Rapallo si sono concentrati soprattutto nelle vie del centro e nel lungomare preso d’assalto dai turisti.

A Nervi, gli operatori del Commissariato di Piazza Duca degli Abruzzi, hanno pattugliato i giardini di S. Ilario, le stazioni Ferroviarie di competenza ed i giardini di Quinto.

Durante il servizio sono stati controllati tre esercizi commerciali, un bar, una birreria ed un discobar, tutti e tre sanzionati per carenze igieniche.

Complessivamente, durante tutte le attività sono stati identificate 454 persone e 159 veicoli.