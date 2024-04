Correnti gelide stanno scendendo rapidamente dal Nord Europa con l’arretramento dell’anticiclone sul Mediterraneo e le previsioni meteo annunciano un colpo di coda dell’inverno che sta arrivando e che ha spinto ARPAL ad emettere una Allerta Gialla per neve dalla mezzanotte sino alle 15 sui Versanti Padani di Ponente e di Levante e nell’interno della zona di Levante.

Alla luce delle nuove uscite modellistiche viene confermato lo scenario annunciato ieri.

Dalla serata di oggi si assisterà ad un progressivo peggioramento: la prima fase sarà caratterizzata da fenomeni temporaleschi in estensione dall’interno alla costa: non si escludono locali grandinate o la comparsa della neve pallottolare (graupel); la quota neve inizialmente sarà sugli 800/1000 metri

Nella notte si assisterà ad un ulteriore abbassamento delle temperature con conseguente calo della quota neve fino al di sopra dei 500-600 metri. Al di sopra di tale quota gli accumuli attesi potranno raggiungere i 15-20 cm, localmente superare i 30 cm sui rilievi appenninici al di sopra dei 1000m. Probabili deboli nevicate anche all’interno di B e sulle tratte autostradali di A7, A26 e A6.

Si confermano anche temperature prossime ai 5/6 gradi lungo la costa che a causa del forte vento porteranno ad avvertire disagio per freddo; nell’entroterra le temperature saranno prossime agli zero gradi. Si segnala che già nella scorsa notte a Rovegno il termometro è sceso a -1

Queste le previsioni per le prossime ore:

OGGI DOMENICA 21 APRILE: L’arrivo di un nucleo di aria fredda in quota da nord determina un aumento dell’instabilità con precipitazioni inizialmente sparse a carattere di rovescio o temporale in estensione dai rilievi verso la costa nel pomeriggio, fenomeni più diffusi e insistenti la sera. Bassa probabilità di temporali forti, anche con locali grandinate e colpi di vento. Quota neve in calo a 800-1000 m, localmente a quote inferiori. In serata venti settentrionali in intensificazione fino a forti (50-60 km/h) e rafficati su AB, localmente forti altrove (40- 50 km/h).

DOMANI LUNEDI’ 22 APRILE: Perturbato con precipitazioni più diffuse su Centro-Levante, tendenti a concentrarsi sui versanti padani dalla mattinata. Cumulate significative su BCE. Nevicate moderate su D (specie parte orientale), E e rilievi interni di C mediamente oltre 600-800 m e localmente a quote inferiori, nel corso della giornata quota neve in possibile calo fino a fondovalle su DE. Venti forti (50-60 km/h) e rafficati settentrionali, fino a burrasca (60- 70 km/h) su B e parte orientale di A. Disagio fisiologico per freddo su BDE, più localmente su AC.

DOPODOMANI MARTEDI’ 23 APRILE: L’insistenza di una circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale con aria fredda in quota mantiene condizioni di instabilità. Residue precipitazioni nelle prime ore sui versanti padani, nevose anche a quote collinari, nelle ore centrali e pomeridiane possibili rovesci o temporali moderati più probabili sugli estremi della regione con quota neve intorno 1000 m, non si escludono locali grandinate. Venti localmente forti (40-50 km/h) dai quadranti settentrionali specie su B e parte orientale di A.