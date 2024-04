Varazze (Savona) – Due incidenti con dinamica molto simile si sono verificati questa mattina lungo l’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia.

Il primo, avvenuto intorno alle ore 9, è quello che ha avuto conseguenze più serie. Due auto si sino scontrate nella carreggiata che procede in direzione ponente e una delle due si è ribaltata su un fianco. La persona alla guida è rimasta ferita in maniera grave: per lei si è reso necessario il trasporto in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Molto simile la dinamica anche del secondo sinistro stradale, avvenuto a poche centinaia di metri di distanza un paio d’ore dopo, che ha visto parzialmente ribaltarsi una vettura, sempre dopo lo scontro con un’altra macchina. Fortunatamente, in questo caso non ci sarebbero state conseguenze serie per le persone coinvolte.

Pesanti, invece, le ripercussioni sul traffico per tutto il resto della mattinata.