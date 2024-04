Genova – Tutto pronto per la Festa della bandiera, domani, martedì 23 aprile, nel giorno di San Giorgio, con un programma ricco di eventi, per rendere omaggio al vessillo simbolo della città e dell’orgoglio genovese sin dai tempi delle crociate e della Repubblica marinara.

I principali appuntamenti di domani.

Alle 12, si svolgerà l’inaugurazione del pennone portabandiera della Croce di San Giorgio presso scalinata delle Caravelle (limitrofa a piazza della Vittoria), donato dal Consolato onorario del Principato di Monaco a Genova e Liguria. Saranno presenti: l’assessore alle Tradizioni e il cancelliere generale facente funzioni del Console ad interim del Principato di Monaco a Genova e Liguria Claudio Senzioni.

Alle 16.30 in piazza De Ferrari la premiazione della “Caccia ai tesori di San Giorgio” che si è tenuta sabato, con 50 squadre per un totale di 300 partecipanti.

Alle 16.45, sempre in piazza De Ferrari, il coro composto da 450 bambini, provenienti da istituti comprensivi di tutta la città, si esibirà in una cantata scritta e composta appositamente per l’evento dal musicista Bruno Coli. Il testo ripercorre la storia di San Giorgio e della Bandiera, un’unione tra parole e musica che vuole avvicinare anche i più piccoli alla conoscenza di uno dei principali simboli della città.

Alle 17.30, la cerimonia ufficiale, come tradizione, si terrà nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale: verrà eseguito l’Inno della Bandiera, composto dal maestro Nevio Zanardi e proiettato il video emozionale dedicato alla città di Genova, al suo vessillo e alla sua storia. Dopo i saluti istituzionali del prefetto, del presidente di regione Liguria e del sindaco di Genova, si terrà l’intervento del coordinatore del Tavolo della cultura Giacomo Montanari dal titolo “I San Giorgio di Pietra: per una valorizzazione dei portali del centro storico”.

Nel corso della cerimonia verrà consegnata la Medaglia Città di Genova alla Filarmonica Sestrese e la Medaglia Città di Genova alla città di Carloforte e alla comunità Tabarchina. A seguire, verranno nominati i nuovi 12 Ambasciatori di Genova nel Mondo.

Ospiti della cerimonia saranno gli allenatori di Genoa e Sampdoria, Alberto Gilardino e Andrea Pirlo, Campioni del mondo nel 2006, che hanno scelto Genova come città per vivere e lavorare.

La cerimonia avrà anche un intermezzo dedicato al tango con la performance artistica della ballerina di fama internazionale, Romina Godoy, per celebrare il contributo della città di Genova nella storia del tango e i forti tradizionali legami con Argentina e Uruguay.

La cerimonia si concluderà con l’esibizione del maestro Francesco Meli che intonerà il Canto di Paolo Francesco Tosti “L’ultima canzone” e “Una furtiva lacrima” di Gaetano Donizetti.

Domani, in occasione della Festa della Bandiera, la fontana di piazza De Ferrari e la Lanterna saranno illuminate con i colori rosso e bianco. Esporranno una grande bandiera di Genova sulle loro facciate Palazzo Ducale e il Teatro Carlo Felice e le immagini della bandiera di Genova verranno proiettate sul ledwall del Palazzo di Regione Liguria.