Genova – E’ prevista per oggi e per domani la chiusura serale della metropolitana, con le ultime corse previste in partenza alle ore 21:10 dalla stazione di Brin e alle 21:17 da quella di Brignole.

Ancora disagi per i cittadini. Il collegamento con la Valpolcevera sarà garantito dalla linea 9 degli autobus, che però non copre tutto il percorso della metropolitana ed effettua la partenza soltanto da Caricamento.

I lavori di questi giorni prevedono l’aggiornamento ai sistemi di radiocomunicazione e attività di revamping dei sistemi di rilevazione incendio nelle gallerie.