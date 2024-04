Genova – L’ondata di freddo che sta colpendo la nostra regione ha portato diversi comuni del territorio a consentire la riaccensione del riscaldamento all’interno delle abitazioni a partire già dalle ultime ore.

A questi si aggiunge anche Genova. Il sindaco ha firmato un’ordinanza che prevede la riaccensione dei sistemi d riscaldamento da oggi fino al prossimo 30 aprile “fino a un massimo di sei ore giornaliere a regime normale oltre a sei ore a regime attenuato da oggi”.

Nelle ultime ore le basse temperature e la perturbazione che ha colpito il territorio regionale ha portato nevicate nell’entroterra anche a bassa quota. L’allerta meteo gialla terminerà alle 15 odierne.

“Preso atto delle condizioni climatiche attuali che non consentono il raggiungimento di adeguate temperature negli edifici nel prossimo periodo e che rendono pertanto opportuna l’accensione degli impianti di riscaldamento oltre il normale ciclo di attivazione”, è stato dunque deciso di dare la possibilità di accendere i riscaldamenti fino a un massimo di 6 ore giornaliere a regime normale oltre a sei ore a regime attenuato da oggi, lunedì 22 aprile fino al 30 aprile.

Per regime normale si intende una temperatura di 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigiani e assimilabili, mentre per tutti gli altri edifici la temperatura prevista è di 19°C+2 di tolleranza. Per regime attenuato, invece, si intende una temperatura dell’ambiente di 16°C con un +2°C di tolleranza“, si legge nell’ordinanza.